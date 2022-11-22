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Украинские банки увеличили прибыль: сколько заработали с начала года

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Украина, Вторник 22 ноября 2022 08:51
Украинские банки увеличили прибыль: сколько заработали с начала года Фото: банки Украины показали прибыль 11 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2022 года составила 10,978 млрд гривен. Четвертый месяц подряд банковская система сохраняет прибыльность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-сентябрь 2022 года составили 286,899 млрд гривен, расходы 275,920 млрд гривен.

Украинские банки увеличили прибыль: сколько заработали с начала года

По данным в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 14 раз по сравнению с январем-октябрем 2021 года - до 106,983 млрд гривен.

Украинские банки увеличили прибыль: сколько заработали с начала года

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Напомним, убыток после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2022 года составил 160 млн гривен, после чего банки показывали убытки. Однако уже в июле была зафиксирована прибыль - 3,407 млрд гривен.

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