Прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2021 года составила рекордные в истории 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-декабрь 2021 года составили 273,843 млрд гривен, тогда годом ранее - 250,171 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -0,083 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 21,507 млрд гривен прибыли.

Расходы банков за январь-октябрь 2021 года составили 196,313 млрд гривен, тогда в январе-декабре прошлого года - 210,445 млрд гривен. В 2021 году отчисления в резервы составили 3,404 млрд гривен, в то время, как в 2020 году - 31,037 млрд гривен.