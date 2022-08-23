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Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной

Новина українською →
Украина, Вторник 23 августа 2022 11:06
Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной Фото: Банки Украины получили за 7 месяцев 2022 года 3,407 млрд гривен прибыли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июле 2022 года составила 3,407 млрд гривен. Впервые с марта банковская система стала прибыльной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-июль 2022 года составили 189,082 млрд гривен, расходы - 185,675 млрд гривен.

Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной

По данным в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 12 раз по сравнению с январем-июнем 2021 года - до 73,560 млрд гривен.

Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Напомним, убыток после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2022 года составил 160 млн гривен. После этого банки показывали убытки.

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