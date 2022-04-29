Банковская система Украины перестала быть прибыльной после начала войны

Убыток после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2022 года составил 160 млн гривен. За первые два месяца года прибыль банков составляла 9,913 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-март 2022 года составили 70,937 млрд гривен, расходы - 71,097 млрд гривен.

"Отрицательный финансовый результат I квартала определили значительные объемы сформированных резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны: банки сформировали за квартал резервы на 21,574 млрд грн, из них в марте - на 15,855 млрд гривен", - отметили в НБУ.

С началом полномасштабной войны банки ввели кредитные каникулы и снизили комиссию за пользование своими услугами. Это негативно отразилось на процентных и комиссионных доходах банков. Так, темпы роста чистого процентного дохода в марте существенно замедлились - до 17% г/г, тогда как за январь-февраль этот показатель вырос на 35% г/г. Чистый комиссионный доход сократился за I квартал на 13% г/г из-за падения в марте на 58% г/г.

"Национальному банку очень важно видеть реальное положение дел в банковской системе. Поэтому, какими бы ни были убытки по результатам войны, мы призываем банки не скрывать их путем "приукрашивания" отчетности. Без этого нам сложно будет внедрить эффективный план оздоровления банковской системы после победы. Банковская система имеет значительный запас прочности, чтобы поглотить временные негативные последствия войны. В то же время финансовые учреждения в случае необходимости будут иметь время на восстановление финансовой устойчивости", - прокомментировал заместитель главы НБУ Ярослав Матузка.

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 69 платежеспособных банков 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 - убыточными с убытком 6,01 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2021 года составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).