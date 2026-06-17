Українські АЗС мають підстави знизити ціни, - АМКУ

За словами Кириленка, світові нафтові індекси знизилися на 17%, що є "прямим дороговказом" для зниження роздрібних цін на заправках.

"Зараз саме той момент, коли ключові гравці на ринку світлих нафтопродуктів мають починати зменшення ціни", – наголосив голова АМКУ.

Кириленко зазначив, що протягом тижня дизельне пальне подешевшало на 1-3 гривні, тоді як на бензин зниження "фактично не відбулося".

На запитання про терміни голова АМКУ відповів, що знижувати ціни можна "тут і зараз", оскільки падіння нафтових котирувань є стійким і послідовним.

"Затягувати тут немає жодного сенсу для реалізаторів світлих нафтопродуктів", – підкреслив він.

Кириленко також нагадав учасникам ринку про рекомендації АМКУ та закликав знижувати ціни "не змовляючись між собою, як вони це демонстрували в ході реалізації збільшення цін".