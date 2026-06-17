UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Українські АЗС мають підстави знизити ціни, - АМКУ

23:10 17.06.2026 Ср
2 хв
Дизель вже впав на 1-3 грн, а бензин навіть не ворухнувся
aimg Валерія Абабіна
Фото: голова АМКУ заявив, що АЗС мають підстави знижувати ціни (Getty Images)

Оператори АЗС мають підстави почати знижувати роздрібні ціни на бензин слідом за падінням ціни світової нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови АМКУ Павла Кириленка в ефірі "Суспільного".

За словами Кириленка, світові нафтові індекси знизилися на 17%, що є "прямим дороговказом" для зниження роздрібних цін на заправках.

"Зараз саме той момент, коли ключові гравці на ринку світлих нафтопродуктів мають починати зменшення ціни", – наголосив голова АМКУ.

Читайте також: Попри "мир" США з Іраном, ціни на пальне можуть не знизитись, - Politico

Кириленко зазначив, що протягом тижня дизельне пальне подешевшало на 1-3 гривні, тоді як на бензин зниження "фактично не відбулося".

На запитання про терміни голова АМКУ відповів, що знижувати ціни можна "тут і зараз", оскільки падіння нафтових котирувань є стійким і послідовним.

"Затягувати тут немає жодного сенсу для реалізаторів світлих нафтопродуктів", – підкреслив він.

Кириленко також нагадав учасникам ринку про рекомендації АМКУ та закликав знижувати ціни "не змовляючись між собою, як вони це демонстрували в ході реалізації збільшення цін".

Нагадаємо, у квітні АМКУ дав найбільшим мережам АЗС 10 днів на приведення роздрібних цін у відповідність до об'єктивних економічних факторів.

Тоді ж Кириленко заявляв у Раді, що АМКУ не зафіксував доказів змови, але попередив – у разі виявлення порушень мережам загрожують штрафи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бензинцена на бензин