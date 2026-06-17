Українські АЗС мають підстави знизити ціни, - АМКУ

Оператори АЗС мають підстави почати знижувати роздрібні ціни на бензин слідом за падінням ціни світової нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови АМКУ Павла Кириленка в ефірі "Суспільного".
За словами Кириленка, світові нафтові індекси знизилися на 17%, що є "прямим дороговказом" для зниження роздрібних цін на заправках.
"Зараз саме той момент, коли ключові гравці на ринку світлих нафтопродуктів мають починати зменшення ціни", – наголосив голова АМКУ.
Кириленко зазначив, що протягом тижня дизельне пальне подешевшало на 1-3 гривні, тоді як на бензин зниження "фактично не відбулося".
На запитання про терміни голова АМКУ відповів, що знижувати ціни можна "тут і зараз", оскільки падіння нафтових котирувань є стійким і послідовним.
"Затягувати тут немає жодного сенсу для реалізаторів світлих нафтопродуктів", – підкреслив він.
Кириленко також нагадав учасникам ринку про рекомендації АМКУ та закликав знижувати ціни "не змовляючись між собою, як вони це демонстрували в ході реалізації збільшення цін".
Нагадаємо, у квітні АМКУ дав найбільшим мережам АЗС 10 днів на приведення роздрібних цін у відповідність до об'єктивних економічних факторів.
Тоді ж Кириленко заявляв у Раді, що АМКУ не зафіксував доказів змови, але попередив – у разі виявлення порушень мережам загрожують штрафи.