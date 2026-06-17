Попри "мир" США з Іраном ціни на пальне можуть не знизитись, - Politico

Попередня мирна угода між США та Іраном спровокувала різке падіння цін на енергоносії та зростання фондових ринків. Проте експерти застерігають, що мільйони барелів нафти не з'являться в Європі миттєво через зруйновану інфраструктуру та логістичні пастки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Ринок на заяву Трампа про мир відреагував миттєво - ціни на нафту та газ впали до найнижчого рівня з початку березня. Вартість еталонної марки Brent опустилася нижче 80 євро за барель. Це одразу відчули європейські та українські заправки.

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Проте радіти зарано, кажуть експерти. Дослідницька фірма Kpler зазначає, що через конфлікт світовий ринок щодня недоотримує 12 мільйонів барелів нафти. Навіть за ідеального сценарію до кінця серпня цей дефіцит скоротиться лише до 2,6 мільйона барелів на день. Повне відновлення постачання з Іраку та Кувейту очікують не раніше грудня.

Експерти налаштовані скептично. Головний економіст Oxford Economics Деніел Крал підкреслює, що падіння цін поки що обмежене.

"Ми ще далеко не вибралися з кризи", - сказав він.

Однією з головних проблем залишається фізична безпека танкерів. Після лютневих атак Іран замінував величезні ділянки Ормузької протоки. На розмінування знадобиться час.

Фахівці кажуть, що очищення вод може тривати від кількох тижнів до пів року. Доки море не стане безпечним, страхові компанії триматимуть премії на високому рівні. Це автоматично закладається у фінальну ціну ресурсу.

"У цьому відношенні сьогоднішня реакція ринку здається надто гарною, щоб бути правдою", - зазначив Карстен Бжеський з банку ING.

На його думку, оптимізм тримається лише на тому, що це перша угода, яку Тегеран офіційно підтвердив після численних заяв Дональда Трампа.

Можливі мита стримують нафту

Компанія Kpler провела опитування серед власників танкерів. Результати невтішні:

Більшість судновласників не хочуть заходити в протоку, якщо з’являться нові мита.

Зараз у затоці застрягли 118 завантажених танкерів.

Їхній вихід буде одноразовою акцією, а не постійним потоком.

Темпи відновлення трафіку будуть удвічі повільнішими за довоєнні.

А що з цінами на газ?

Навіть якщо нафта потече стабільно, з природним газом ситуація складніша. Європа вступає у жорстку конкуренцію з Азією за скраплений газ (LNG).

Причини конкуренції:

Пошкоджена інфраструктура, ремонт якої триватиме роками.

Потреба ЄС терміново поповнювати запаси до зими.

Погодне явище Ель-Ніньйо, яке змусить Азію купувати більше газу для охолодження будинків влітку.

Повернення Китаю на ринок як активного покупця для поповнення власних резервів.

Це означає, що ціни на газ можуть швидко відіграти падіння. Експерти прогнозують, що будь-яке потепління або промислове зростання в Азії змусить Європу переплачувати, щоб перехопити вантажі. Мирна угода знімає загрозу ударів, але не скасовує глобальний дефіцит енергії, підсумовується у матеріалі..