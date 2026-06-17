Украинские АЗС имеют основания снизить цены, - АМКУ

У операторов АЗС есть основания начать снижать розничные цены на бензин вслед за падением мировых цен на нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление председателя АМКУ Павла Кириленко в эфире «Суспильного».
По словам Кириленко, мировые нефтяные индексы снизились на 17%, что является "прямым ориентиром" для снижения розничных цен на заправках.
"Сейчас как раз тот момент, когда ключевые игроки на рынке светлых нефтепродуктов должны начать снижать цены", - подчеркнул глава АМКУ.
Кириленко отметил, что за неделю дизельное топливо подешевело на 1–3 гривны, тогда как в случае с бензином снижения "фактически не произошло".
На вопрос о сроках председатель АМКУ ответил, что снижать цены можно «здесь и сейчас», поскольку падение нефтяных котировок носит устойчивый и последовательный характер.
"Затягивать здесь нет никакого смысла для реализаторов светлых нефтепродуктов", - подчеркнул он.
Кириленко также напомнил участникам рынка о рекомендациях АМКУ и призвал снижать цены «не сговариваясь между собой, как они это демонстрировали в ходе повышения цен».
Напомним, в апреле АМКУ дал крупнейшим сетям АЗС 10 дней на приведение розничных цен в соответствие с объективными экономическими факторами.
Тогда же Кириленко заявлял в Раде, что АМКУ не обнаружил доказательств сговора, но предупредил: в случае выявления нарушений сетям грозят штрафы.