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Українське зерно не можна залишати гнити у сховищах, - голова МЗС Німеччини

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина працює з союзниками, щоб гарантувати, що українське зерно не залишиться гнити у сховищах після того, як Росія вийшла з Чорноморської ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яке цитує Reuters.

Вона зазначила, що Німеччина

Сотням тисяч людей, якщо не сказати мільйонам, терміново потрібно зерно з України, тому ми працюємо з усіма нашими міжнародними партнерами, щоб зерно в Україні не гнило в силосах найближчими тижнями, а потрапило до людей у світі, які терміново потребують цього", - сказала міністр.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня РФ заявила, що виходить з "зернової ініціативи" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому країна-агресор і так декілька місяців не забезпечувала стабільну роботу "зернового коридору". Вона блокувала перевірки кораблів та обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Додамо, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що блок має збільшити вивіз українського зерна сушею після виходу Росії з угоди.

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зерновий коридор