Украинское зерно нельзя оставлять гнить в хранилищах, - глава МИД Германии

Германия работает с союзниками, чтобы гарантировать, что украинское зерно не останется гнить в хранилищах после того, как Россия вышла из Черноморской инициативы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которое цитирует Reuters.
Она отметила, что Германия
Сотням тысяч людей, если не сказать миллионам, срочно нужно зерно из Украины, поэтому мы работаем со всеми нашими международными партнерами, чтобы зерно в Украине не гнило в силосах в ближайшие недели, а попало к людям в мире, которые срочно нуждаются в этом", - сказала министр.
17 июля РФ заявила, что выходит по "зерновой инициативе" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".
При этом страна-агрессор и так несколько месяцев не обеспечивала стабильную работу "зернового коридора". Она блокировала проверки кораблей и обстреливала зерновые терминалы одесских портов.
После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.
Добавим, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что блок должен увеличить вывоз украинского зерна по суше после выхода России из соглашения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.