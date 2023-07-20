ЄС потрібно збільшити сухопутній вивіз українського зерна, - Боррель

Євросоюз повинен збільшити вивіз українського зерна сушею після виходу Росії з "зернової угоди". Також ЄС потрібно посилити військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля перед зустріччю з міністрами МЗС країн ЄС.

Європейський дипломат відреагував на вихід Росії з "зернової угоди". Він закликав ЄС надати Україні підтримку.

" Що ж, окрім моря, у нас є шляхи солідарності, які дозволяють нам експортувати багато зерна з портів Чорного моря через сухопутні кордони держав-членів, які є сусідами України. Це потрібно буде збільшити", - сказав він.

Боррель наголосив, що порти країн Європи повинні будуть збільшити потужності для вивозу української продукції, а це " означає більше зусиль для українських сусідів".

Головний дипломат ЄС також додав, що європейські міністри обговорять, як допомогти Україні. На його думку, вихід тільки один - збільшити військову підтримку.

" Якщо їх бомблять, ми повинні забезпечити протиповітряні засоби. Якщо росіяни використовують безпілотники, ми повинні надати українцям протиповітряні засоби для знищення цих безпілотників. Але масовані атаки цих останніх трьох ночей вимагають відповіді з нашого боку, відповідь може бути лише одна, окрім риторики - надання додаткових військових ресурсів", - сказав дипломат.

Боррель заявив, що запропонує збільшити Європейський фонд миру, але не назвав, на скільки саме.

Вихід РФ з "зернової угоди"

Як повідомлялося, Росія заявила про вихід з "зернової угоди". Москва пояснила свої дії нібито невиконанням її вимог.

Зазначимо, що РФ декілька місяців блокувала стабільну роботу "зернового коридору". Російська сторона зривала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові терміни одеських портів. Після виходу з угоди окупанти три ночі поспіль обстрілюють Одесу, зокрема порти та інфраструктуру.

Нагадаємо також, президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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