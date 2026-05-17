Українська зброя запалила військовий завод під Москвою та НПЗ окупантів, - Генштаб

Застосування української зброї під Москвою

За інформацією військових, в ніч на 17 травня підрозділи української армії завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора.

Для ураження цілей у Московській області застосували озброєння української розробки, серед якого безпілотні системи RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" та БАРС-СМ "GLADIATOR".

Військове керівництво висловило вдячність за ефективну роботу воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської бригади, 19-ї ракетної бригади "Свята Варвара" та іншим підрозділам Сил безпеки та оборони.

Внаслідок атаки під Москвою було уражено підприємство “Ангстрєм” у Зеленограді, яке спеціалізується на виробництві мікросхем для високоточної зброї та є важливою складовою російського військово-промислового комплексу.

Окрім цього, спалахнула насосна станція "Солнечногорская", яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для постачання пального армії окупантів.

Розгром пунктів управління та живої сили ворога

Окрім глибоких тилових ударів, українські захисники відпрацювали по позиціях окупантів на лінії фронту та у прикордонних районах РФ.

Зокрема, було уражено ворожий командний пункт у районі Бунге на Донеччині та пункти управління безпілотниками у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Також під вогневе ураження потрапили скупчення живої сили противника у Донецькій і Запорізькій областях, а також у Волфинському Курської області РФ.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України", - наголосили в Генштабі ЗСУ.