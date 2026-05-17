Украинское оружие зажгло военный завод под Москвой и НПЗ оккупантов, - Генштаб

Применение украинского оружия под Москвой

По информации военных, в ночь на 17 мая подразделения украинской армии нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

Для поражения целей в Московской области применили вооружение украинской разработки, среди которого беспилотные системы RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" и БАРС-СМ "GLADIATOR".

Военное руководство выразило благодарность за эффективную работу воинам 412-й отдельной бригады беспилотных систем, 107-й реактивной артиллерийской бригады, 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" и другим подразделениям Сил безопасности и обороны.

В результате атаки под Москвой было поражено предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, которое специализируется на производстве микросхем для высокоточного оружия и является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса.

Кроме этого, вспыхнула насосная станция "Солнечногорская", которая является критической частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы и используется для снабжения горючего армии оккупантов.

Разгром пунктов управления и живой силы врага

Кроме глубоких тыловых ударов, украинские защитники отработали по позициям оккупантов на линии фронта и в приграничных районах РФ.

В частности, был поражен вражеский командный пункт в районе Бунге в Донецкой области и пункты управления беспилотниками в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Также под огневое поражение попали скопления живой силы противника в Донецкой и Запорожской областях, а также в Волфинском Курской области РФ.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - отметили в Генштабе ВСУ.