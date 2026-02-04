Російські дрони "Гербера" отримали нову незвичну роль: у ISW розкрили деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Зазначається, що російські війська починають використовувати безпілотники "Гербера" у ролі "маток" для доставки ударних, або розвідувальних дронів в український тил.

Українські війська не змогли знайти FPV-безпілотник, який був доставлений "Герберою", тому неясно, чи був FPV-безпілотник ударним чи розвідувальним. Безпілотники "Гербера", які є набагато дешевшою версією "Шахеда", можуть пролітати від 300 до 600 кілометрів.

Таким чином, російські війська намагаються використати велику дальність польоту "Гербери", щоб доставляти менші FPV-дрони далі в тил. Російські війська також все частіше використовують дрони-"матки" для проведення розвідки, що дозволяє завдавати точних ударів по українських полігонах, системах ППО та ракетних установках в українському тилу.

За даними аналітиків, українські війська навряд чи використовуватимуть системи ППО для збиття цих малих FPV-дронів у глибокому тилу, що підкреслює потребу України в дронах-перехоплювачах та системах ППО точкової оборони, оскільки систем РЕБ, ймовірно, недостатньо для захисту української інфраструктури від них.