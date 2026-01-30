Зупинити "сафарі" на людей: Зеленський назвав міста, де посилять захист від дронів

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити протидроновий захист прифронтових міст, щоб росіяни більше не могли влаштовувати там "сафарі" на людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського.

Зеленський анонсував значне посилення "малої" протидронової сегменти протиповітряної оборони. Зокрема було погоджено структуру нового командування, яке відповідатиме за цей напрямок та визначено низку ключових завдань.

Головне завдання - посилити захист від російських дронів у Херсоні, Нікополі, у прикордонних громадах Сумської області. Російські окупанти влаштували там постійне "сафарі" на цивільне населення.

"Щодня - їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь", - зазначив президент.

Друге завдання - масштабування протидії "Шахедам" та іншим ударним безпілотникам. Буде створено більше ліній захисту та рубежів ППО. Третє завдання, яке Зеленський поставив командуванню ППО та Повітряних сил - поширити в Силах оборони досвід успішних підрозділів.

"Треба поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами", - резюмував президент.