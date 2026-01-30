ua en ru
Зупинити "сафарі" на людей: Зеленський назвав міста, де посилять захист від дронів

Україна, П'ятниця 30 січня 2026 18:58
Зупинити "сафарі" на людей: Зеленський назвав міста, де посилять захист від дронів Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити протидроновий захист прифронтових міст, щоб росіяни більше не могли влаштовувати там "сафарі" на людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського.

Зеленський анонсував значне посилення "малої" протидронової сегменти протиповітряної оборони. Зокрема було погоджено структуру нового командування, яке відповідатиме за цей напрямок та визначено низку ключових завдань.

Головне завдання - посилити захист від російських дронів у Херсоні, Нікополі, у прикордонних громадах Сумської області. Російські окупанти влаштували там постійне "сафарі" на цивільне населення.

"Щодня - їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь", - зазначив президент.

Друге завдання - масштабування протидії "Шахедам" та іншим ударним безпілотникам. Буде створено більше ліній захисту та рубежів ППО. Третє завдання, яке Зеленський поставив командуванню ППО та Повітряних сил - поширити в Силах оборони досвід успішних підрозділів.

"Треба поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами", - резюмував президент.

Нагадаємо, що нещодавно полковника Євгенія Хлєбнікова призначили командувачем напрямку "малої" протиповітряної оборони. Він буде працювати під керівництвом заступника командувача ПС ЗСУ Павла Єлізарова ("Лазаря"), призначення якого Зеленський погодив 19 січня.

Кадрові призначення відбулися в рамках створення антидронового купола над Україною. За словами міністра оборони Михайла Федорова, він необхідний для знищення російських дронів ще на підльоті. Робота в цьому напрямку вже ведеться.

Війна в Україні Володимир Зеленський Дрони ППО Повітряні сили України
