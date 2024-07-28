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Українська тенісистка Песоцька вийшла в другий раунд Олімпіади-2024

Неділя 28 липня 2024 17:39
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Українська тенісистка Песоцька вийшла в другий раунд Олімпіади-2024 Фото: Маргарита Песоцька (flickr.com)
Автор: Едуард Ткач

Українка Маргарита Песоцька у змаганнях з настільного тенісу на Олімпіаді-2024 стартувала з перемоги та вийшла у другий тур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне спорт.

У першому раунді вона подолала представницю Таїланду Ораван Парананг. Їх матч протривав усі сім геймів. Після шести партій між тенісистками зберігався паритет - и лише в останній українка вирвала драматичну перемогу.

Видання зазначило, що Песоцька потрапила до основної сітки із 46-го місця посіву. Її перша суперниця на турнірі, 26-річна призерка Азійських ігор-2022 Парананг, отримала статус 22-ї сіяної та підходила до матчу номінальною фавориткою.

Нагадаємо, що колишня перша ракетка України Ангеліна Калініна відмовилася від виступів на Олімпійських іграх. За словами тренера збірної України з тенісу Михайла Філімонова, спортсменка пропустить змагання через хворобу.

Також зазначимо, що 27 липня РБК-Україна підбивало підсумки дня на Олімпіаді-2024 у Парижі.

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