Украинская теннисистка Песоцкая вышла во второй раунд Олимпиады-2024

Украинка Маргарита Песоцкая в соревнованиях по настольному теннису на Олимпиаде-2024 стартовала с победы и вышла во второй тур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне спорт .

В первом раунде она одолела представительницу Таиланда Ораван Парананг. Их матч продлился все семь геймов. После шести партий между теннисистками сохранялся паритет - и только в последний украинка вырвала драматическую победу.

Издание отметило, что Песоцкая попала в основную сетку с 46-го места. Ее первая соперница на турнире, 26-летний призер Азиатских игр-2022 Парананг, получила статус 22-й и подходила к матчу номинальной фавориткой.