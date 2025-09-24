Українська школа для дітей з ТОТ: які модельні навчальні програми затвердило МОН (список)

Міністерство освіти й науки України затвердило модельні навчальні програми для дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.
В цілому модельна навчальна програма (МНП) - це документ, який визначає:
Саме він - рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством (тобто школа розробляє навчальну програму з того чи іншого предмета або інтегрованого курсу саме на основі обраної МНП).
У МОН повідомили, що уклали (спільно з державною установою "Український інститут розвитку освіти" або УІРО) перелік модельних навчальних програм для забезпечення якісної освіти дітей, які проживають або проживали на тимчасово окупованій території України.
Уточнюється, що МНП розроблені відповідно до Типової освітньої програми для навчання на рівнях повної загальної середньої освіти.
"Типова освітня програма та модельні програми - це змістові рішення, які забезпечують якісну українську освіту для дітей з ТОТ та їхню успішну інтеграцію в освітню систему України", - наголосили в міністерстві.
У МОН оприлюднили також перелік укладених і затверджених модельних навчальних програм для дітей, які проживають або проживали на ТОТ України.
Початкова школа (1-4 класи):
Середня школа (5-9 класи):
Старша школа (10-11 класи):
"Усі програми доступні для завантаження за посиланням", - повідомили у міністерстві.
Насамкінець зазначається, що МОН спільно з УІРО підготували добірку матеріалів, які "можуть бути помічними в реалізації змісту модельних навчальних програм".
