Украинская школа для детей с ВОТ: какие модельные учебные программы утвердило МОН (список)

Министерство образования и науки Украины утвердило модельные учебные программы для детей с временно оккупированных территорий (ВОТ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
В целом модельная учебная программа (МУП) - это документ, который определяет:
Именно он - рекомендован для использования в образовательном процессе в порядке, определенном законодательством (то есть школа разрабатывает учебную программу по тому или иному предмету или интегрированному курсу именно на основе выбранной МУП).
В МОН сообщили, что составили (совместно с государственным учреждением "Украинский институт развития образования" или УИРО) перечень модельных учебных программ для обеспечения качественного образования детей, проживающих или проживавших на временно оккупированной территории Украины.
Уточняется, что МУП разработаны в соответствии с Типовой образовательной программой для обучения на уровнях полного общего среднего образования.
"Типовая образовательная программа и модельные программы - это содержательные решения, которые обеспечивают качественное украинское образование для детей с ВОТ и их успешную интеграцию в образовательную систему Украины", - подчеркнули в министерстве.
В МОН обнародовали также перечень составленных и утвержденных модельных учебных программ для детей, проживающих или проживавших на ВОТ Украины.
Начальная школа (1-4 классы):
Средняя школа (5-9 классы):
Старшая школа (10-11 классы):
"Все программы доступны для загрузки по ссылке", - сообщили в министерстве.
В завершение отмечается, что МОН совместно с УИРО подготовили подборку материалов, которые "могут быть полезными в реализации содержания модельных учебных программ".
Напомним, ранее в МОН объяснили, каких учителей в школах Украины не хватает больше всего и каким будет дистанционное обучение в этом году (и для кого).
Кроме того, мы рассказывали, какой эксперимент с 12-летней школой стартовал в Украине с 1 сентября 2025 года (что меняется и почему это важно).
Читайте также, что известно об осенних каникулах 2025 года - когда школьники могут уйти на отдых и от чего это зависит.