Украинская школа для детей с ВОТ: какие модельные учебные программы утвердило МОН (список)

Для чего нужны модельные учебные программы

В целом модельная учебная программа (МУП) - это документ, который определяет:

ориентировочную последовательность достижения ожидаемых результатов обучения учащихся;

содержание учебного предмета (или интегрированного курса);

виды учебной деятельности учащихся.

Именно он - рекомендован для использования в образовательном процессе в порядке, определенном законодательством (то есть школа разрабатывает учебную программу по тому или иному предмету или интегрированному курсу именно на основе выбранной МУП).

В МОН сообщили, что составили (совместно с государственным учреждением "Украинский институт развития образования" или УИРО) перечень модельных учебных программ для обеспечения качественного образования детей, проживающих или проживавших на временно оккупированной территории Украины.

Уточняется, что МУП разработаны в соответствии с Типовой образовательной программой для обучения на уровнях полного общего среднего образования.

"Типовая образовательная программа и модельные программы - это содержательные решения, которые обеспечивают качественное украинское образование для детей с ВОТ и их успешную интеграцию в образовательную систему Украины", - подчеркнули в министерстве.

Модельные учебные программы для детей с ВОТ: список

В МОН обнародовали также перечень составленных и утвержденных модельных учебных программ для детей, проживающих или проживавших на ВОТ Украины.

Начальная школа (1-4 классы):

"Украинский язык и чтение";

интегрированный курс "Изучаю государственный язык";

"Я исследую мир. Моя Украина";

"Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".

Средняя школа (5-9 классы):

интегрированный курс "Украинский язык и литература";

интегрированный курс "Изучаю государственный язык";

"История Украины и гражданское образование";

"География Украины";

"Правоведение";

"Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".

Старшая школа (10-11 классы):

интегрированный курс "Украинский язык и литература";

"История Украины";

"География Украины";

интегрированный курс "Гражданское образование, основы гражданской защиты";

"Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".

"Все программы доступны для загрузки по ссылке", - сообщили в министерстве.

В завершение отмечается, что МОН совместно с УИРО подготовили подборку материалов, которые "могут быть полезными в реализации содержания модельных учебных программ".