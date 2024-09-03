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РФ вночі атакувала Україну десятками "Шахедів" та різними типами ракет

Фото: ППО MIM-104 Patriot (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

В ніч на 3 вересня Росія продовжувала здійснювати обстріли України. Ворог завдав удару балістичними ракетами та безпілотниками. Відомо, що 27 ударних БПЛА були збиті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

Вночі ворог атакував з території окупованого Криму. Окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23. З території Курської області РФ завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69.

Також загарбники скерували 35 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136". Пуски відбувалися з мису Чауда в окупованому Криму, а також з Курської області. 

У Повітряних силах заявили, що до відбиття чергового нападу противника була залучена українська авіація, а також зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

"В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА  "Shahed-131/136", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що 6 з них були локаційно втрачені. Також повідомляється, що інформації про руйнування чи постраждалих від уламків БПЛА не надходила.

"Ще 2 ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області та окупованої Донеччини", - додали у Повітряних силах.

Відомо, що вночі протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Обстріл РФ в ніч на 3 серпня

Ворог продовжує атакувати територію України. Російські війська не зупиняються і вночі, маючи на меті не лише вбити українських громадян та знищити інфраструктуру, але й у цілому виснажити населення. Однак війська протиповітряної оборони продовжують працювати над відбиттям російських атак.

Вночі у Києві та низці областей оголошувалась повітряна тривога через загрозу ворожих ракет та БПЛА. Повідомлялося про вибухи у Миколаєві. У столиці їх також було чутно. Відомо, що ППО збивала російські безпілотники, які прямували у бік міста.

 

Нагадаємо, протягом минулої доби на лінії фронту було зафіксовано 197 бойових зіткнень, а російські війська були активні одразу на 4 напрямках.

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