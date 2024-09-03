ua en ru
Вт, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога (оновлено)

Київ, Вівторок 03 вересня 2024 01:16
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога (оновлено) Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві цієї ночі також була оголошена повітряна тривога, як і в низці областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та карту тривог.

Сирена щодо загрози ворожих повітряних атак залунала у столиці близько 01.10.

Зазначимо, що перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух раки противника. Ворожа ціль прямувала у бік Чернігівської області з Сумської області.

Додамо, що у повітряному просторі також фіксувалися "Шахеди", які російські загарбники запустили по Україні ще з вечора напередодні, 2 вересня.

Оновлено: відбій тривоги

Близько 01.26 у столиці була скасована тривога через загрозу атак з повітря. А ще за кілька хвилин про відбій тривоги оголосили і в Київській області.

Нічна повітряна атака

Як повідомлялося, раніше, у повітряному просторі також фіксувалися "Шахеди", які російські загарбники запустили по Україні ще з вечора напередодні, 2 вересня.

Крім того, через дронову атаку повідомлялося про роботу ППО у Харківській області, та у Чернігові, де було чути вибухи. Крім того, на околицях Чернігова через падіння уламків сталася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Повітряна тривога
NEWS
Харків знову під ударом. Чи має Україна можливість закрити небо над містом
Харків знову під ударом. Чи має Україна можливість закрити небо над містом
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії