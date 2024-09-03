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У Київській області працює ППО по ворожих "Шахедах"

Київська область, Вівторок 03 вересня 2024 03:30
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У Київській області працює ППО по ворожих "Шахедах" Фото: ППО збиває ударні дрони в Київській області (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У Київській області зафіксовано рух ворожих ударних дронів. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

О 2:50 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників з півночі у напрямку Київської області.

Нічний обстріл України

Ввечері у понеділок, 2 вересня, росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".

Пізніше у Чернігові пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Також повітряну тривогу оголошували у Києві та низці областей через загрозу ракетного удару зі сходу.

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