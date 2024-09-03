У Миколаєві було чути вибух на тлі ракетної атаки

У Миколаєві у ніч проти 3 вересня пролунав вибух під час повітряної тривоги, оголошеної в області. Перед тим фіксувався рух ворожої швидкісної цілі у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича .

"У Миколаєві було чутно вибух", - написав мер міста у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що подробиці щодо події будуть озвучені згодом, та нагадав місцевим жителям, що повітряна тривога в області триває.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили о 03.12, що швидкісна ціль фіксується у Миколаївській області.

Крім того, моніторингові групи писали про запуск російськими загарбниками балістики з території тимчасово окупованого Криму.

Додамо, що у небі над Миколаївською областю також були помічені ворожі дрони-камікадзе. Так, у Повітряних силах о 03.28 повідомили, що група "Шахедів" у Миколаївській області рухається у північному напрямку.

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що російські загарбники запустили ударні безпілотники по Україні ще з вечора напередодні, 2 вересня.

Крім того, через дронову атаку повідомлялося про роботу ППО у Харківській області, та у Чернігові, де було чути вибухи. Крім того, на околицях Чернігова через падіння уламків сталася пожежа.

Також оголошувалася повітряна тривога у Києві, а в Київській області через ворожі БПЛА була розпочата робота ППО.