RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ ночью атаковала Украину десятками "Шахедов" и разными типами ракет

Фото: ПВО MIM-104 Patriot (иллюстративный фото Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В ночь на 3 сентября Россия продолжала производить обстрелы Украины. Враг нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками. Известно, что 27 ударных БПЛА были сбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

Ночью враг атаковал с территории оккупированного Крыма. Оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23. С территории Курской области РФ нанесла удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69.

Также захватчики направили 35 ударных беспилотников типа Shahed-131/136. Пуски происходили из мыса Чауда в оккупированном Крыму, а также из Курской области.

В Воздушных силах заявили, что к отражению очередного нападения противника была привлечена украинская авиация, а также зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

"В результате противовоздушного боя сбиты 27 ударных БпЛА "Shahed-131/136", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 6 из них были локационно утрачены. Также сообщается, что информация о разрушениях или пострадавших от обломков БПЛА не поступала.

"Еще 2 вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области и оккупированной Донецкой области", - добавили в Воздушных силах.

Известно, что ночью противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Обстрел РФ в ночь на 3 августа

Враг продолжает атаковать территорию Украины. Российские войска не останавливаются и ночью, преследуя цель не только убить украинских граждан и уничтожить инфраструктуру, но и в целом истощить население. Однако войска противовоздушной обороны продолжают работать над отражением российских атак.

Ночью в Киеве и ряде областей объявлялась воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракет и БПЛА. Сообщалось о взрывах в Николаеве. В столице их тоже было слышно. Известно, что ПВО сбивала российские беспилотники, направлявшиеся в сторону города.

 

Напомним, за прошедшие сутки на линии фронта было зафиксировано 197 боевых столкновений, а российские войска были активны сразу на 4 направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВзрывДрони