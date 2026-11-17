У Міноборони США розкритикували Україну за удар по Кримському мосту
Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі розкритикував удар України по Керченському мосту. Він заявив, що це може спровокувати Росію на подальшу ескалацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Колбі заявив, що українські далекобійні удари по території Росії не виявилися ефективними ні для завершення війни, ні для стримування російського наступу.
"Такі удари, особливо ті, що спрямовані проти цивільної інфраструктури - як-от об'єкти компанії Wildberries, - ймовірно, лише зміцнили рішучість російського суспільства, а також готовність самого Кремля до ескалації", - зазначив заступник міністра.
Слова Колбі пролунали на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що він, можливо, обговорить війну в Україні під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором, яка має відбутися в Китаї 19 листопада.
Удари по Кримському мосту
Нагадаємо, Кримський міст зазнав двох атак. Після першої, яка скалась 16 листопада, супутникові знімки зафіксували пошкодження дорожнього полотна в кількох місцях і деформацію арки.
Після цього, у ніч проти 17 листопада в районі Керченської протоки знову пролунали вибухи. OSINT-пабліки повідомили про падіння у воду частини автомобільного прольоту та арки.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський підтвердив ураження Кримського мосту. Він заявив, що Сили оборони використали для цього кілька видів озброєння, зокрема FP-5 "Фламінго", Р-360 "Нептун", "Паляницю", "Руту" та FP-1.
Більше деталей - в матеріалі РБК-Україна "Кримський міст під ударом. Все про операцію України, яка заблокувала ворогу Азовське море".