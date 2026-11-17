Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі розкритикував удар України по Керченському мосту. Він заявив, що це може спровокувати Росію на подальшу ескалацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Колбі заявив, що українські далекобійні удари по території Росії не виявилися ефективними ні для завершення війни, ні для стримування російського наступу.

"Такі удари, особливо ті, що спрямовані проти цивільної інфраструктури - як-от об'єкти компанії Wildberries, - ймовірно, лише зміцнили рішучість російського суспільства, а також готовність самого Кремля до ескалації", - зазначив заступник міністра.

Слова Колбі пролунали на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що він, можливо, обговорить війну в Україні під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором, яка має відбутися в Китаї 19 листопада.

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, Кримський міст зазнав двох атак. Після першої, яка скалась 16 листопада, супутникові знімки зафіксували пошкодження дорожнього полотна в кількох місцях і деформацію арки.

Після цього, у ніч проти 17 листопада в районі Керченської протоки знову пролунали вибухи. OSINT-пабліки повідомили про падіння у воду частини автомобільного прольоту та арки.