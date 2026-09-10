Swarmer купує українського виробника бойових роботів Ratel за 224 мільйони доларів

Американо-українська компанія Swarmer уклала остаточну угоду про придбання українського виробника наземних роботизованих комплексів (НРК) Ratel Robotics. Вартість угоди може сягнути 224 мільйонів доларів за умови виконання всіх передбачених показників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Swarmer .

Що відомо про умови угоди

Оплата за Ratel Robotics складатиметься з грошових коштів і акцій. Закриття угоди залежить від виконання стандартних умов, а також необхідних юридичних, регуляторних і акціонерних погоджень.

Цього року Ratel Robotics уклала контракти на суму 86 мільйонів доларів і веде переговори з кількома країнами НАТО в рамках ініціативи Build With Ukraine.

Продукцію компанії - модульні НРК - застосовують для логістики на полі бою, евакуації поранених, розвідки, запуску дронів і розмінування. Крім того, Ratel Robotics розробляє два варіанти безпілотних літальних апаратів, мобільні майстерні та причепи на сонячних панелях.

Президент і виконавчий директор Swarmer у США Алекс Фінк зазначив, що наземні роботизовані комплекси можуть стати універсальною платформою для запуску дронів, перехоплювачів та інших безпілотних систем, а поєднання бойового шасі з автономним програмним забезпеченням Swarmer має створити сумісні рішення.

Засновник і CEO Ratel Robotics Тарас Остапчук залишиться на своїй посаді та підпорядковуватиметься безпосередньо Фінку.

У Ratel Robotics не прокоментували РБК-Україна інформацію щодо угоди.

Скільки людей і техніки отримає Swarmer

У штаті Ratel Robotics працює понад 300 людей, які мають приєднатися до Swarmer після закриття угоди - таким чином загальна чисельність об'єднаної компанії зросте майже до 500 співробітників.

За даними компаній, продукція Ratel Robotics становить приблизно 37% від усіх 11 мільярдів гривень (246,85 мільйона долаоів), які Агенція оборонних закупівель Міноборони України витратила на контракти з придбання НРК з 1 січня по 18 квітня 2026 року.

Голова ради директорів Swarmer Ерік Прінс зазначив, що раніше окреслював курс компанії на побудову платформи для бойових технологій, перевірених на фронті, і назвав Ratel Robotics таким прикладом.

Кожна серійна модель Ratel H і Ratel M має номер стандартизації НАТО (NSN), присвоєний за кодом постачальника NCAGE A3X8J, а також сертифікат AQAP 2110 - стандарт якості НАТО для проєктування, розробки та виробництва.