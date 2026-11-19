Україна має право робити зі своєю територією все, що захоче. Те саме стосується і Кримського мосту, який Росія незаконно побудувала до окупованого півострову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського журналістам після зустрічі "Коаліції охочих", передає "Укрінформ".

Зеленський про удар по Кримському мосту

Президент заявив, що Росія роками десятки разів атакувала українські мости. Тож Україна справедливо відповідає на ці дії.

"А якщо чесно: Крим - це ж Україна? А все що на території України - це українське? А ми зі своїм робимо все, що захочемо", - пояснив Зеленський удари по Кримському мосту.

Атаки на Кримський міст

Раніше РБК-Україна писало, що заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі розкритикував удар України по Кримському мосту. Він заявив, що це може спровокувати Росію на подальшу ескалацію.

Колбі заявив, що українські далекобійні удари по території Росії не виявилися ефективними ні для завершення війни, ні для стримування російського наступу.

Крім того стало відомо, що Кримський міст зазнав двох атак. Після першої 16 листопада супутникові знімки зафіксували пошкодження дорожнього полотна в кількох місцях і деформацію арки.

Пізніше, у ніч проти 17 листопада, в районі Керченської протоки знову пролунали вибухи. OSINT-пабліки повідомили про падіння у воду частини автомобільного прольоту та арки.