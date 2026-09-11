Будуть нові угоди: Swarmer розкрила деталі купівлі українського виробника НРК Ratel

Американо-українська компанія Swarmer розповіла подробиці угоди про придбання українського виробника наземних роботизованих комплексів (НРК) Ratel Robotics вартістю до 224 мільйонів доларів.

Про подробиці угоди розповіли президент і виконавчий директор Swarmer у США Алекс Фінк та голова ради директорів компанії Ерік Прінс на пресконференції, повідомляє РБК-Україна .

Головне Структура виплат. Частина суми - грошові кошти й акції Swarmer, а частина прив'язана до майбутніх фінансових показників Ratel Robotics (earn-out) - тобто повну суму засновники отримають лише за умови виконання визначених показників виручки й операційного прибутку.

Частина суми - грошові кошти й акції Swarmer, а частина прив'язана до майбутніх фінансових показників Ratel Robotics (earn-out) - тобто повну суму засновники отримають лише за умови виконання визначених показників виручки й операційного прибутку. Кадрові зміни. Ще до угоди з посади операційного керівника Swarmer пішов Сергій Купрієнко, який залишився у складі ради директорів компанії - у Swarmer наголошують, що це не змінює стратегію компанії.

Ще до угоди з посади операційного керівника Swarmer пішов Сергій Купрієнко, який залишився у складі ради директорів компанії - у Swarmer наголошують, що це не змінює стратегію компанії. Плани на нові поглинання. У Swarmer підтвердили наявність "повноцінного пайплайну" компаній для подальших придбань - як в наступальних, так і в оборонних напрямках, не розкриваючи конкретних назв.

У Swarmer підтвердили наявність "повноцінного пайплайну" компаній для подальших придбань - як в наступальних, так і в оборонних напрямках, не розкриваючи конкретних назв. Контракти зі ЗСУ. Угода може пришвидшити постачання завдяки додатковому оборотному капіталу. У компанії запевнили, що угода не повинна вплинути на виконання контрактів Ratel Robotics зі Збройними силами України, а навпаки.

Чому Swarmer обрала саме Ratel Robotics

За словами Алекса Фінка, Ratel Robotics приваблива тим, що не має власного відділу продажів, GR-підрозділу чи лобістів — попит на продукцію формують самі бойові підрозділи. За його словами, ніша НРК цього року зросла більш ніж у 5 разів у кожній компанії сектору.

Фінк також наголосив на ролі НРК як універсальної платформи для розгортання дронів і навіть елементів ППО ближче до лінії фронту.

"НРК вирішує проблему того, скільки часу йде на розгортання багатьох дронів поблизу лінії фронту", - зазначив Фінк.

За його словами, програмне забезпечення Swarmer вже підтримує до 690 дронів в одному рої.

Що Ratel Robotics отримає від угоди

Фінк пояснив, що Swarmer може запропонувати Ratel Robotics доступ до маркетингової інфраструктури, команд продажів на трьох континентах, комплаєнс-апарату та ринків капіталу США.

"Ми - це потенційний засіб для компаній з чудовою технологією, щоб одразу поєднати її з маркетинговою машиною, командами продажів і комплаєнс-апаратом", - сказав Алекс Фінк.

Ерік Прінс додав, що диверсифікований ланцюг постачання робить оборонну базу України стійкішою, оскільки вона менше залежить лише від виробництва всередині країни.

Чи планує Swarmer нові поглинання

У Swarmer підтвердили, що угода з Ratel Robotics - не єдина в планах компанії. За словами Фінка, компанія веде перемовини з кількома цілями одночасно, а формат майбутніх угод може бути різним - від міноритарної частки до повного викупу чи ліцензування технологій.

"Усі опції на столі: міноритарна частка, невелика мажоритарна частка, повне володіння, спільні підприємства, ліцензування", - сказав Фінк.

Ерік Прінс зазначив, що Swarmer цікавлять як наступальні, так і оборонні технології.

Що буде з контрактами Ratel зі Збройними силами

За словами Фінка, контракти Ratel Robotics визначаються попитом з боку підрозділів на фронті, і угода зі Swarmer радше пришвидшить здатність компанії виконувати замовлення завдяки додатковому фінансуванню.

"Якщо компанія не може самостійно фінансувати оборотний капітал, ця угода може допомогти пришвидшити їхню здатність задовольняти попит Збройних сил", - пояснив Фінк.

До закриття угоди Swarmer не може офіційно коментувати плани щодо виведення продукції Ratel Robotics на ринок США. Наразі Ratel Robotics самостійно веде перемовини з партнерами в рамках програми Build With Ukraine, яка охоплює переважно європейські країни.