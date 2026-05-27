Українська компанія BlueBird Tech потрапила у програму закупівлі дронів для Пентагону

Українська компанія BlueBird Tech стала учасником однієї з наймасштабніших програм Пентагону під назвою Drone Dominance Program.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

На офіційному сайті програми повідомляється, що ініціатива передбачає фінансування у розмірі 1 млрд доларів протягом двох років, а вже до 2027 року планується закупівля понад 200 тисяч безпілотників.

“The Road to the Gauntlet” вважається одним із найскладніших і найпрестижніших етапів програми. Саме тут проходять інтенсивні випробування новітніх рішень.

Програма об’єднує провідні компанії, інженерів, операторів та військових експертів, які працюють над створенням технологій майбутнього для сучасного поля бою.

Зазначається, що Drone Dominance Program – це нова програма Пентагону із прискореної закупівлі малих ударних безпілотників для бойових підрозділів США.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна починає експорт дронів до Європи. За його словами, буде відкрито кілька представництв, безпека Євросоюзу стоятиме на українських дронах та технологіях.

Також раніше повідомлялось, що Європа готова купувати українські дрони та технології, а Україна – європейські. Наприклад, Німеччина почне виготовляти дроні, які вже пройшли "обкатку" на фронті, а саме безпілотники TYTAN Interceptor.