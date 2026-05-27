Бізнес » Tech

Українська компанія BlueBird Tech потрапила у програму закупівлі дронів для Пентагону

08:04 27.05.2026 Ср
Які перспективи у американської програми?
aimg Костянтин Широкун
Українська компанія BlueBird Tech потрапила у програму закупівлі дронів для Пентагону Фото: BlueBird Tech потрапила у програму закупівлі дронів для Пентагону (Getty Images)
Українська компанія BlueBird Tech стала учасником однієї з наймасштабніших програм Пентагону під назвою Drone Dominance Program.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що Drone Dominance Program – це нова програма Пентагону із прискореної закупівлі малих ударних безпілотників для бойових підрозділів США.

Програма об’єднує провідні компанії, інженерів, операторів та військових експертів, які працюють над створенням технологій майбутнього для сучасного поля бою.

“The Road to the Gauntlet” вважається одним із найскладніших і найпрестижніших етапів програми. Саме тут проходять інтенсивні випробування новітніх рішень.

На офіційному сайті програми повідомляється, що ініціатива передбачає фінансування у розмірі 1 млрд доларів протягом двох років, а вже до 2027 року планується закупівля понад 200 тисяч безпілотників.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна починає експорт дронів до Європи. За його словами, буде відкрито кілька представництв, безпека Євросоюзу стоятиме на українських дронах та технологіях.

Також раніше повідомлялось, що Європа готова купувати українські дрони та технології, а Україна – європейські. Наприклад, Німеччина почне виготовляти дроні, які вже пройшли "обкатку" на фронті, а саме безпілотники TYTAN Interceptor.

