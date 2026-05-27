ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Украинская компания BlueBird Tech попала в программу закупки дронов для Пентагона

08:04 27.05.2026 Ср
2 мин
Какие перспективы у американской программы?
aimg Константин Широкун
Украинская компания BlueBird Tech попала в программу закупки дронов для Пентагона Фото: BlueBird Tech попала в программу закупки дронов для Пентагона (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинская компания BlueBird Tech стала участником одной из самых масштабных программ Пентагона под названием Drone Dominance Program.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Читайте также: Секретные "ударные крылья" СБС перерезали маршрут россиян в глубоком тылу

Отмечается, что Drone Dominance Program - это новая программа Пентагона по ускоренной закупке малых ударных беспилотников для боевых подразделений США.

Программа объединяет ведущие компании, инженеров, операторов и военных экспертов, которые работают над созданием технологий будущего для современного поля боя.

"The Road to the Gauntlet" считается одним из самых сложных и престижных этапов программы. Именно здесь проходят интенсивные испытания новейших решений.

На официальном сайте программы сообщается, что инициатива предусматривает финансирование в размере 1 млрд долларов в течение двух лет, а уже к 2027 году планируется закупка более 200 тысяч беспилотников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт дронов в Европу. По его словам, будет открыто несколько представительств, безопасность Евросоюза будет стоять на украинских дронах и технологиях.

Также ранее сообщалось, что Европа готова покупать украинские дроны и технологии, а Украина - европейские. Например, Германия начнет производить дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте, а именно беспилотники TYTAN Interceptor.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пентагон Miltech Дрони
Новости
В Чернигове прогремело минимум 15 взрывов, повреждено предприятие
В Чернигове прогремело минимум 15 взрывов, повреждено предприятие
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст