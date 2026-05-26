Секретні "ударні крила" СБС перерізали маршрут росіян у глибокому тилу

23:20 26.05.2026 Вт
2 хв
Ефективність ударів Сил оборони підтверджується знищеною технікою ворога
aimg Валерій Ульяненко
Секретні "ударні крила" СБС перерізали маршрут росіян у глибокому тилу Фото: Сили оборони нищать ворожу логістику на півдні країни (Getty Images)
СБС спільно із Силами оборони України заблокувала логістичний маршрут російських окупантів Р-280 на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 412 бригади Nemesis СБС.

Йдеться про маршрут "Маріуполь - Мелітополь - Сімферополь", де відбувається масштабне полювання на ворожу логістику.

"Пріоритетні цілі - військова техніка та забезпечення окупантів у їхньому так званому "глибокому тилу". Для цього ми застосовуємо секретні ударні "крила", які раніше не фігурували у публічному просторі", - йдеться у заяві.

Українські воїни розповіли, що завдяки тісній взаємодії із виробником вдалося створити комплекс, ідеально адаптований саме під такі завдання.

"Ефективність роботи системи підтверджена десятками знищених російських вантажівок та паливозаправників. Масштаб втрат змусив командування РФ та окупаційну владу обмежити рух важкої техніки так званою трасою "Новоросія", - йдеться у заяві.

412 бригада Nemesis наголосила, що спроби росіян використовувати польові та ґрунтові дороги для об’їзду виявляються марними, оскільки українські дрони успішно виявляють і ліквідовують цілі на будь-якому ландшафті.

Нагадаємо, командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді жорстко звернувся до білоруського диктатора Олександра Лукашенка і застуріг його від агресивної риторики на адресу України.

Зазначимо, після серії атак безпілотників низка найбільших НПЗ у центральній частині Росії скоротила або повністю зупинила виробництво пального.

Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
