Секретні "ударні крила" СБС перерізали маршрут росіян у глибокому тилу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 412 бригади Nemesis СБС.

Йдеться про маршрут "Маріуполь - Мелітополь - Сімферополь", де відбувається масштабне полювання на ворожу логістику.

"Пріоритетні цілі - військова техніка та забезпечення окупантів у їхньому так званому "глибокому тилу". Для цього ми застосовуємо секретні ударні "крила", які раніше не фігурували у публічному просторі", - йдеться у заяві.

Українські воїни розповіли, що завдяки тісній взаємодії із виробником вдалося створити комплекс, ідеально адаптований саме під такі завдання.

"Ефективність роботи системи підтверджена десятками знищених російських вантажівок та паливозаправників. Масштаб втрат змусив командування РФ та окупаційну владу обмежити рух важкої техніки так званою трасою "Новоросія", - йдеться у заяві.

412 бригада Nemesis наголосила, що спроби росіян використовувати польові та ґрунтові дороги для об’їзду виявляються марними, оскільки українські дрони успішно виявляють і ліквідовують цілі на будь-якому ландшафті.