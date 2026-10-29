Українська делегація виїхала в напрямку Олешок

За його словами, українська делегація на чолі з Лубінцем сьогодні виїхала в напрямку Олешок.

"Будемо спостерігати і повідомляти про хід операції, щойно з'являтиметься зв'язок", - додав Арахамія.

Лубінець підтвердив, що разом з українською делегацією вирушив у напрямку Олешок для реалізації гуманітарної місії.

"Попереду - доставка гуманітарної допомоги людям, які залишаються в місті, та робота над забезпеченням можливості безпечного виїзду людей", - зазначив омбудсмен.

За даними ЗМІ, українська делегація уже перебуває в Білорусі.



Лубінець разом з українськими та американськими журналістами прибув до Гомеля.



За попередньою інформацією, звідти делегація вирушить літаком до анапи, а потім - до Сімферополя.