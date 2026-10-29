ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Гуманітарну місію в Олешках висвітлюватимуть журналісти Newsmax, - Меланія Трамп

06:10 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Гуманітарну місію в Олешках висвітлюватимуть журналісти Newsmax, - Меланія Трамп Фото: Меланія Трамп (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що в окуповані Олешки Херсонської області вирушать кілька журналістів Newsmax, щоби незалежно висвітлювати гуманітарну місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.

За її словами, представники американської преси працюватимуть як з українськими, так і з російськими главами гуманітарних організацій.

"Чотири американські журналісти телеканалу Newsmax працюватимуть в Олешках разом з російськими та українськими лідерами гуманітарних організацій. Виступаючи як нейтральні спостерігачі, вони незалежно фіксуватимуть і документуватимуть цю історичну гуманітарну місію", - йдеться в пості.

Перед цим цей же анонс із приводу журналістів із Newsmax зробив спецпредставник диктатора РФ Путіна Кирило Дмитрієв.

Перемир'я в Олешках

Нагадаємо, 27 жовтня у районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Вона включає допомогу громадянським і евакуацію жителів. Режим тиші триватиме до 22:59 1 листопада.

Учора уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що перші 30 годин перемир'я в Олешках пройшли без інциденту. Він наголосив, що українська сторона продовжує координувати виконання досягнутих домовленостей з метою допомогти мешканцям міста.

Також ми писали, що за даними Fox News, Україна та Росія погодили щомісячну допомогу на Херсонщині після гуманітарної місії в Олешках.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Херсонська область Олешки Мелания Трамп Війна в Україні
Новини
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Аналітика
Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським