Гуманітарну місію в Олешках висвітлюватимуть журналісти Newsmax, - Меланія Трамп
Перша леді США Меланія Трамп заявила, що в окуповані Олешки Херсонської області вирушать кілька журналістів Newsmax, щоби незалежно висвітлювати гуманітарну місію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.
За її словами, представники американської преси працюватимуть як з українськими, так і з російськими главами гуманітарних організацій.
"Чотири американські журналісти телеканалу Newsmax працюватимуть в Олешках разом з російськими та українськими лідерами гуманітарних організацій. Виступаючи як нейтральні спостерігачі, вони незалежно фіксуватимуть і документуватимуть цю історичну гуманітарну місію", - йдеться в пості.
Перед цим цей же анонс із приводу журналістів із Newsmax зробив спецпредставник диктатора РФ Путіна Кирило Дмитрієв.
Перемир'я в Олешках
Нагадаємо, 27 жовтня у районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Вона включає допомогу громадянським і евакуацію жителів. Режим тиші триватиме до 22:59 1 листопада.
Учора уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що перші 30 годин перемир'я в Олешках пройшли без інциденту. Він наголосив, що українська сторона продовжує координувати виконання досягнутих домовленостей з метою допомогти мешканцям міста.
Також ми писали, що за даними Fox News, Україна та Росія погодили щомісячну допомогу на Херсонщині після гуманітарної місії в Олешках.