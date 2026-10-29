Гуманітарну місію в Олешках висвітлюватимуть журналісти Newsmax, - Меланія Трамп

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що в окуповані Олешки Херсонської області вирушать кілька журналістів Newsmax, щоби незалежно висвітлювати гуманітарну місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.

За її словами, представники американської преси працюватимуть як з українськими, так і з російськими главами гуманітарних організацій.

"Чотири американські журналісти телеканалу Newsmax працюватимуть в Олешках разом з російськими та українськими лідерами гуманітарних організацій. Виступаючи як нейтральні спостерігачі, вони незалежно фіксуватимуть і документуватимуть цю історичну гуманітарну місію", - йдеться в пості.

Перед цим цей же анонс із приводу журналістів із Newsmax зробив спецпредставник диктатора РФ Путіна Кирило Дмитрієв.