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"Режим тиші" в Олешках розширили за межі міста, - Меланія Трамп

18:41 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Режим тиші" в Олешках розширили за межі міста, - Меланія Трамп Фото: окуповані Олешки (t.me/dmytro_lubinetzs)
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Припинення вогню між Україною та Росією в Олешках набуло чинності у вівторок, 27 жовтня. Режим тиші розширили за межі міста для забезпечення безпеки гуманітарних конвоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першої леді США Меланії Трамп.

Вона зазначила, що терміни перемир'я були прискорені, щоб забезпечити безпеку цивільних осіб та полегшити доставку гуманітарної допомоги.

"Географічна зона перемир’я була розширена за межі Олешків у Херсонській області, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв", - повідомила Меланія Трамп.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні о 3:00 годині за київським часом на півдні України розпочався режим тиші, який триватиме до 1 листопада.

Зазначимо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про можливість поширення миротворчих ініціатив першої леді США на інші зони бойових дій.

Крім того, Financial Times писало, що мешканців Олешок спершу вивезуть до Росії чи тимчасово окупованого Криму. Після цього люди зможуть повернутися на територію, підконтрольну Україні.

Детальніше про режим припинення вогню в Олешках - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Олешки Режим припинення вогню Мелания Трамп Війна в Україні
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