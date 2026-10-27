"Режим тиші" в Олешках розширили за межі міста, - Меланія Трамп

Припинення вогню між Україною та Росією в Олешках набуло чинності у вівторок, 27 жовтня. Режим тиші розширили за межі міста для забезпечення безпеки гуманітарних конвоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першої леді США Меланії Трамп.

Вона зазначила, що терміни перемир'я були прискорені, щоб забезпечити безпеку цивільних осіб та полегшити доставку гуманітарної допомоги.

"Географічна зона перемир’я була розширена за межі Олешків у Херсонській області, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв", - повідомила Меланія Трамп.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні о 3:00 годині за київським часом на півдні України розпочався режим тиші, який триватиме до 1 листопада.

Зазначимо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про можливість поширення миротворчих ініціатив першої леді США на інші зони бойових дій.