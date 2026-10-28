Україна та РФ узгодили щомісячну допомогу на Херсонщині після місії в Олешках, - Fox News

Мешканці населених пунктів у Херсонській області отримуватимуть гуманітарну допомогу щонайменше один раз на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Видання пише, що, згідно з умовами, підписаними обома сторонами, очікується, що Росія та Україна організують регулярне постачання гуманітарної допомоги та заходи з репатріації в населених пунктах Херсонщини.

Це станеться після проведення місії в Олешках і за сприяння та координації з боку президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що угода передбачає здійснення цих заходів за потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Фото: угода між Україною та РФ щодо Олешок (Fox News)

Нагадаємо, 27 жовтня в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії.

Вона передбачає доставку допомоги цивільним і підготовку до евакуації жителів. Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада.

Згодом режим тиші розширили за межі міста для забезпечення безпеки гуманітарних конвоїв.