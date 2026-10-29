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Украинская делегация выехала в направлении Олешек

10:11 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: (Getty Images)

Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем сегодня, 29 октября, выехала в направлении Олешек Херсонской области для гуманитарной миссии.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил член украинской переговорной делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, украинская делегация во главе с Лубинцем сегодня уехала в направлении Олешек.

"Будем наблюдать и сообщать о ходе операции, как только появляется связь", - добавил Арахамия.

Лубинец подтвердил , что вместе с украинской делегацией отправился в направлении Олешек для реализации гуманитарной миссии.

"Впереди - доставка гуманитарной помощи людям, которые остаются в городе, и работа по обеспечению возможности безопасного выезда людей", - отметил омбудсмен.

По данным СМИ, украинская делегация уже находится в Белоруссии.

Лубинец вместе с украинскими и американскими журналистами прибыл в Гомель.

По предварительной информации, оттуда делегация отправится самолетом в анапу, а затем - в Симферополь.

Гуманитарная миссия в Олешках

Напомним, 27 октября вблизи временно оккупированных Олешек в Херсонской области был введен режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.

Она предполагает доставку гуманитарной помощи гражданским и подготовку к эвакуации местных жителей. Режим тишины будет действовать до 22:59 1 ноября.

Впоследствии зону прекращения огня расширили за пределы города, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных конвоев.

Локальное прекращение огня между Украиной и Россией уже дало первые результаты - жители Херсона впервые за длительное время могут без страха выходить на улицы города и наслаждаться жизнью без постоянных атак РФ.

На сегодняшнее утро в районе Олешек уже более 50 часов подряд сохраняется режим тишины. Для жителей готовят гуманитарную помощь, которую планируют доставить в город уже завтра, 30 октября.

В настоящее время идет разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии.

Кроме того, по данным Fox News, Украина и Россия согласовали ежемесячную помощь в Херсонской области после гуманитарной миссии в Олешках.

Также первая леди США Мелания Трамп заявила, что в оккупированные Олешки отправятся несколько журналистов Newsmax, чтобы независимо освещать гуманитарную миссию.

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Херсонская областьГуманитарная помощьОлешкиВойна в УкраинеДмитрий Лубинец