Гумдопомогу до Олешок доставлять завтра, триває розмінування маршрутів, - Лубінець

В районі Олешок на Херсонщині уже 54 години поспіль зберігається режим тиші. Для жителів готують гуманітарну допомогу, яку планують доправити до міста вже завтра, 30 жовтня.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Режим тиші вже триває 54 години. Він розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксовано", - зазначив Лубінець.

Паралельно вже формують гуманітарний вантаж, який планують доставити до Олешок завтра.

За його словами, наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії.

Режим тиші в районі Олешок

Нагадаємо, 27 жовтня поблизу тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії.

Вона передбачає доставку гуманітарної допомоги цивільним і підготовку до евакуації місцевих жителів. Режим тиші діятиме до 22:59 1 листопада.

Згодом зону припинення вогню розширили за межі міста, щоб гарантувати безпеку гуманітарних конвоїв.

Локальне припинення вогню між Україною та Росією вже дало перші результати - мешканці Херсона вперше за тривалий час можуть без страху виходити на вулиці міста та насолоджуватися життям без постійних атак РФ.

Учора уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що перші 30 годин перемир'я в Олешках пройшли без інциденту.

Він наголосив, що українська сторона продовжує координувати виконання досягнутих домовленостей з метою допомогти мешканцям міста.

Окрім того, за даними Fox News, Україна та Росія погодили щомісячну допомогу на Херсонщині після гуманітарної місії в Олешках.

Також перша леді США Меланія Трамп заявила, що в окуповані Олешки вирушать кілька журналістів Newsmax, щоб незалежно висвітлювати гуманітарну місію.