Українська делегація вирушила в Емірати на переговори зі США та Росією, - Зеленський

Українська команда вже прямує в Абу-Дабі для тристоронньої зустрічі з російською та американською делегаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами Зеленського, він поговорив із прем'єром Норвегії Йонасом Ґаром Стере та поінформував його про зустріч із президентом США Дональдом Трампом і дипломатичні плани, зустрічі, роботу над документами.

"Наразі наша команда прямує до Еміратів для зустрічей як з американською, так і з російською сторонами. Очікуємо, як це пройде і будемо визначатися з наступними кроками", - сказав президент.

Окремо Зеленський і Стере обговорили підсумки Всесвітнього економічного форуму.

"Точно маємо стати сильнішими та більше працювати разом - усі в Європі. Звичайно, обговорили ситуацію в Україні та наші потреби в захисті людей", - уточнив президент.