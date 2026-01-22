Українська делегація вирушила в Емірати на переговори зі США та Росією, - Зеленський
Українська команда вже прямує в Абу-Дабі для тристоронньої зустрічі з російською та американською делегаціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами Зеленського, він поговорив із прем'єром Норвегії Йонасом Ґаром Стере та поінформував його про зустріч із президентом США Дональдом Трампом і дипломатичні плани, зустрічі, роботу над документами.
"Наразі наша команда прямує до Еміратів для зустрічей як з американською, так і з російською сторонами. Очікуємо, як це пройде і будемо визначатися з наступними кроками", - сказав президент.
Окремо Зеленський і Стере обговорили підсумки Всесвітнього економічного форуму.
"Точно маємо стати сильнішими та більше працювати разом - усі в Європі. Звичайно, обговорили ситуацію в Україні та наші потреби в захисті людей", - уточнив президент.
Перша зустріч України, США та Росії
Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів, що після його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним плануються переговори щодо України в Абу-Дабі.
Трохи згодом президент України Володимир Зеленський розповів, що переговори будуть тристоронніми за участю української, американської та російської команд.
За словами глави української держави, до української делегації увійшли керівник ОП Кирило Буданов і перший заступник голови ОП Сергій Кислиця.
Також у переговорах братиме участь начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов.
Склад російської та американської делегацій поки невідомий.
За інформацією Financial Times, Україна та США можуть запропонувати Росії енергетичне перемир'я.