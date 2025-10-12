Українська армія має просування біля Оріхова на Запоріжжі, - Зеленський

Зеленський підтвердив, що контрнаступальні дії тривають біля Добропілля. Однак разом із цим ЗСУ почали відновлення позицій в деяких інших районах, зокрема на Запоріжжі.

"На Запорізькому напрямку - поблизу Оріхова, там є просування наших військ, і на сьогодні - більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го штурмового полку та іншим нашими підрозділам, які були задіяні", - повідомив президент.