Украинская армия имеет продвижение возле Орехова на Запорожье, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинские военные продвинулись на три километра возле Орехова в Запорожской области. Также продолжается контрнаступательная операция на Добропольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский подтвердил, что контрнаступательные действия продолжаются возле Доброполья. Однако вместе с этим ВСУ начали восстановление позиций в некоторых других районах, в частности в Запорожье.

"На Запорожском направлении - вблизи Орехова, там есть продвижение наших войск, и на сегодня - более чем на три километра. Спасибо воинам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го штурмового полка и другим нашим подразделениям, которые были задействованы", - сообщил президент.

 

Добропольское контрнаступление

В сентябре украинские войска перехватили инициативу у россиян на Добропольском направлении. ВСУ пошли в контрнаступление и нанесли россиянам большие потери. 9 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что от врага освободили более 180 квадратных километров территории.

Зеленский 23 сентября во время встречи в Нью-Йорке рассказал президенту США Дональду Трампу, что Силам обороны во время контрнаступления под Добропольем удалось окружить 1000 российских солдат.

10 октября Зеленский сообщил, что россияне попытались перейти в наступление на Добропольском направлении, надеясь деблокировать своих солдат в окружении. Но в итоге враг понес потери и отступил.

