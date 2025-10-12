Украинская армия имеет продвижение возле Орехова на Запорожье, - Зеленский

Зеленский подтвердил, что контрнаступательные действия продолжаются возле Доброполья. Однако вместе с этим ВСУ начали восстановление позиций в некоторых других районах, в частности в Запорожье.

"На Запорожском направлении - вблизи Орехова, там есть продвижение наших войск, и на сегодня - более чем на три километра. Спасибо воинам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го штурмового полка и другим нашим подразделениям, которые были задействованы", - сообщил президент.