Українська армія має просування біля Оріхова на Запоріжжі, - Зеленський

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 19:06
Українська армія має просування біля Оріхова на Запоріжжі, - Зеленський
Автор: Антон Корж

Українські військові просунулися на три кілометри біля Оріхова у Запорізькій області. Також триває контрнаступальна операція на Добропільському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Зеленський підтвердив, що контрнаступальні дії тривають біля Добропілля. Однак разом із цим ЗСУ почали відновлення позицій в деяких інших районах, зокрема на Запоріжжі.

"На Запорізькому напрямку - поблизу Оріхова, там є просування наших військ, і на сьогодні - більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го штурмового полку та іншим нашими підрозділам, які були задіяні", - повідомив президент.

Добропільський контрнаступ

У вересні українські війська перехопили ініціативу у росіян на Добропільському напрямку. ЗСУ пішли у контрнаступ та завдали росіянам великих втрат. 9 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від ворога звільнили понад 180 квадратних кілометрів території.

Зеленський 23 вересня під час зустрічі у Нью-Йорку розповів президенту США Дональду Трампу, що Силам оборони під час контрнаступу під Добропіллям вдалося оточити 1000 російських солдатів.

10 жовтня Зеленський повідомив, що росіяни спробували перейти в наступ на Добропільському напрямку, сподіваючись деблокувати своїх солдатів в оточенні. Але у підсумку ворог зазнав втрат і відступив.

