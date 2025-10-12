ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинская армия имеет продвижение возле Орехова на Запорожье, - Зеленский

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 19:06
UA EN RU
Украинская армия имеет продвижение возле Орехова на Запорожье, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинские военные продвинулись на три километра возле Орехова в Запорожской области. Также продолжается контрнаступательная операция на Добропольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский подтвердил, что контрнаступательные действия продолжаются возле Доброполья. Однако вместе с этим ВСУ начали восстановление позиций в некоторых других районах, в частности в Запорожье.

"На Запорожском направлении - вблизи Орехова, там есть продвижение наших войск, и на сегодня - более чем на три километра. Спасибо воинам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го штурмового полка и другим нашим подразделениям, которые были задействованы", - сообщил президент.

Добропольское контрнаступление

В сентябре украинские войска перехватили инициативу у россиян на Добропольском направлении. ВСУ пошли в контрнаступление и нанесли россиянам большие потери. 9 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что от врага освободили более 180 квадратных километров территории.

Зеленский 23 сентября во время встречи в Нью-Йорке рассказал президенту США Дональду Трампу, что Силам обороны во время контрнаступления под Добропольем удалось окружить 1000 российских солдат.

10 октября Зеленский сообщил, что россияне попытались перейти в наступление на Добропольском направлении, надеясь деблокировать своих солдат в окружении. Но в итоге враг понес потери и отступил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война в Украине
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит