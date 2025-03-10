Україною шириться тривога через загрозу "Шахедів": де попереджають про небезпеку
Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері понеділка, 10 березня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.
Ворожі дрони "заходили" на територію України через Запорізьку область та рухались у напрямку Дніпропетровської.
Станом на 21:10 російські дрони помічено у Кіровоградській та Полтавській областях.
Також "Шахеди" були помічені на півночі країни, рухаються у напрямку Харкова.
Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
Де оголошено тривогу
Нічна атака РФ
Нагадаємо, у неділю ввечері, 9 березня, російські військові запустили ударні дрони в напрямку України. В багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Згодом стало відомо, що у Київській області близько розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували російські безпілотники.
За даними Повітряних сил у ніч на понеділок, 10 березня, російська армія запустила по території України 176 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 15 областях.
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