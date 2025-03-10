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Україною шириться тривога через загрозу "Шахедів": де попереджають про небезпеку

Понеділок 10 березня 2025 21:09
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Україною шириться тривога через загрозу "Шахедів": де попереджають про небезпеку Ілюстративне фото: в Україні оголошено тривогу 11 березня через російські ударні дрони (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері понеділка, 10 березня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.

Ворожі дрони "заходили" на територію України через Запорізьку область та рухались у напрямку Дніпропетровської.

Станом на 21:10 російські дрони помічено у Кіровоградській та Полтавській областях.

Також "Шахеди" були помічені на півночі країни, рухаються у напрямку Харкова.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Україною шириться тривога через загрозу &quot;Шахедів&quot;: де попереджають про небезпеку

Нічна атака РФ

Нагадаємо, у неділю ввечері, 9 березня, російські військові запустили ударні дрони в напрямку України. В багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Згодом стало відомо, що у Київській області близько розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували російські безпілотники.

За даними Повітряних сил у ніч на понеділок, 10 березня, російська армія запустила по території України 176 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 15 областях.

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Повітряна тривога
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