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По Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов": где предупреждают об опасности

Понедельник 10 марта 2025 21:09
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По Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов": где предупреждают об опасности Иллюстративное фото: в Украине объявлена тревога 11 марта из-за российских ударных дронов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером понедельника, 10 марта. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.

Вражеские дроны "заходили" на территорию Украины через Запорожскую область и двигались в направлении Днепропетровской.

По состоянию на 21:10 российские дроны замечены в Кировоградской и Полтавской областях.

Также "Шахеды" были замечены на севере страны, движутся в направлении Харькова.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

По Украине распространяется тревога из-за угрозы &quot;Шахедов&quot;: где предупреждают об опасности

Ночная атака РФ

Напомним, в воскресенье вечером, 9 марта, российские военные запустили ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что в Киевской области близко началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировали российские беспилотники.

По данным Воздушных сил в ночь на понедельник, 10 марта, российская армия запустила по территории Украины 176 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 15 областях.

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Воздушная тревога
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