ua en ru
Пн, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Київській області збивають російські безпілотники

Понеділок 10 березня 2025 00:11
UA EN RU
У Київській області збивають російські безпілотники Фото: у Київьскій області працює ППО через ворожі дрони (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області близько опівночі, 10 березня, розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві адміністрації в Telegram-каналі опівночі.

Мешканців області просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, та просять пам'ятати про важливість дотримання інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні КОВА.

Зауважимо, перед тим через загрозу ворожих дронів-камікадзе повітряна тривога була оголошена також у місті Києві.

У Київській області збивають російські безпілотники

Крім того, у Повітряних силах о 00:06 заявили, що у районі міста Києва помітили ворожий безпілотник. Мешканців столиці просять перебувати в укриттях.

У Київській області збивають російські безпілотники

Дронові атаки

Як повідомлялося раніше, ввечері 9 березня був зафіксований запуск російськими окупантами ударних дронів у напрямку України для чергової повітряної атаки. У багатьох областях через загрозу "Шахедів" оголосили тривогу.

Нагадаємо також, минулої ночі російські терористи також атакували дронами Кїів та Київську область. Через ворожі повітряні удари були пошкодження у двох районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область ППО Атака дронів
NEWS
Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини, - NBC News
Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини, - NBC News
DAILY
"Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону