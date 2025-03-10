У Київській області збивають російські безпілотники

У Київській області близько опівночі, 10 березня, розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві адміністрації в Telegram-каналі опівночі.

Мешканців області просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, та просять пам'ятати про важливість дотримання інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні КОВА.

Зауважимо, перед тим через загрозу ворожих дронів-камікадзе повітряна тривога була оголошена також у місті Києві.

Крім того, у Повітряних силах о 00:06 заявили, що у районі міста Києва помітили ворожий безпілотник. Мешканців столиці просять перебувати в укриттях.

Дронові атаки

Як повідомлялося раніше, ввечері 9 березня був зафіксований запуск російськими окупантами ударних дронів у напрямку України для чергової повітряної атаки. У багатьох областях через загрозу "Шахедів" оголосили тривогу.

Нагадаємо також, минулої ночі російські терористи також атакували дронами Кїів та Київську область. Через ворожі повітряні удари були пошкодження у двох районах.