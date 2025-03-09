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У більшості областей України повітряна тривога через загрозу дронів

Неділя 09 березня 2025 21:27
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У більшості областей України повітряна тривога через загрозу дронів Фото: повітряна тривога оголошена через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Повітряна тривога оголошена у більшості областей України ввечері неділі, 9 березня. Українців попереджають про загрозу атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 21:17 російські безпілотники рухалися:

  • в акваторії Чорного моря - в напрямку Одещини;
  • на Херсонщині - в північно-західному напрямку;
  • в східній та південній частині Миколаївської області - в північно-західному напрямку;
  • на Сумщині - в західному напрямку;
  • на Донеччині - в західному напрямку;
  • на Запоріжжі - в північному напрямку.

Станом на 21:17 карта повітряних тривог виглядала так:

У більшості областей України повітряна тривога через загрозу дронів

Нагадаємо, що ввечері у суботу, 8 березня, у Києві та низці областей України також було оголошено повітряну тривогу. Росіяни знову запустили в напрямку нашої країни ударні дрони типу "Шахед".

Масовані обстріли України

Внаслідок обстрілу Запорізької області у ніч на 9 березня тисячі абонентів залишилися без газу. Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару через п'ять годин.

Також в ніч на 9 березня російська армія атакувала дронами Киїів і Київську область. Є пошкодження у двох районах. В Броварському районі пошкоджено господарчу будівлю. У Бучанському районі в двох населених пунктах пошкоджено три автомобілі.

На підступах до столиці було зафіксовано 33 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір

Окрім того, вночі 9 березня російські безпілотники атакували Ізюмський і Чугуївський райони Харківської області. Унаслідок ударів було пошкоджено цивільні об'єкти, проте обійшлося без жертв.

За інформацією ДСНС, у Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад. Ударною хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, лікарню, кафе та припарковані автомобілі.

Ввечері 8 березня російські військові атакували Запорізьку область ударними дронами. В місті пролунало близько 10 вибухів.

В ніч на 8 березня Росія випустила по Україні декілька ракет та майже 150 дронів. Сили ППО знищили понад половину дронів та одну крилату ракету. Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

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