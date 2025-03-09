У більшості областей України повітряна тривога через загрозу дронів
Повітряна тривога оголошена у більшості областей України ввечері неділі, 9 березня. Українців попереджають про загрозу атаки дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Станом на 21:17 російські безпілотники рухалися:
- в акваторії Чорного моря - в напрямку Одещини;
- на Херсонщині - в північно-західному напрямку;
- в східній та південній частині Миколаївської області - в північно-західному напрямку;
- на Сумщині - в західному напрямку;
- на Донеччині - в західному напрямку;
- на Запоріжжі - в північному напрямку.
Станом на 21:17 карта повітряних тривог виглядала так:
Нагадаємо, що ввечері у суботу, 8 березня, у Києві та низці областей України також було оголошено повітряну тривогу. Росіяни знову запустили в напрямку нашої країни ударні дрони типу "Шахед".
Масовані обстріли України
Внаслідок обстрілу Запорізької області у ніч на 9 березня тисячі абонентів залишилися без газу. Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару через п'ять годин.
Також в ніч на 9 березня російська армія атакувала дронами Киїів і Київську область. Є пошкодження у двох районах. В Броварському районі пошкоджено господарчу будівлю. У Бучанському районі в двох населених пунктах пошкоджено три автомобілі.
На підступах до столиці було зафіксовано 33 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір
Окрім того, вночі 9 березня російські безпілотники атакували Ізюмський і Чугуївський райони Харківської області. Унаслідок ударів було пошкоджено цивільні об'єкти, проте обійшлося без жертв.
За інформацією ДСНС, у Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад. Ударною хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, лікарню, кафе та припарковані автомобілі.
Ввечері 8 березня російські військові атакували Запорізьку область ударними дронами. В місті пролунало близько 10 вибухів.
В ніч на 8 березня Росія випустила по Україні декілька ракет та майже 150 дронів. Сили ППО знищили понад половину дронів та одну крилату ракету. Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.