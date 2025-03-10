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Росія вночі запустила понад 170 безпілотників: як відпрацювала ППО

Понеділок 10 березня 2025 08:35
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Росія вночі запустила понад 170 безпілотників: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила 176 дронів по Україні в ніч на 10 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У ніч на понеділок, 10 березня, російська армія запустила по території України 176 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 15 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 10 березня 2025 року, з 18:00 9 березня, противник атакував 176-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Зокрема Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ, та з мису Чауда в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 130-ти ударних дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Також 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Полтавська та Київська області.

Нічна атака РФ

Нагадаємо, у неділю ввечері, 9 березня, російські військові запустили ударні дрони в напрямку України. В багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Згодом стало відомо, що у Київській області близько розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували російські безпілотники.

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