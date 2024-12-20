Україною шириться тривога через загрозу дронів: де попереджають про небезпеку

За даними Повітряних сил, ворожі дрони рухаються з північних та східних областей. Група російських ударних дронів спостерігається у Чернігівській та Сумській областях.

Де помічено "Шахеди"

нові групи БпЛА на Сумщині, на сході Харківщини, на півночі Донеччини, на південному сході Дніпропетровщини;

БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;

БпЛА в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;

БпЛА на півночі і сході Дніпропетровщини, курс - північний;

БпЛА на сході Харківщини та півночі Донеччини, курс - західний.

Також у Повітряних силах попередили про загрозу авіаційного ракетного удару у Сумській області.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Обстріл Києва та області

Сьогодні вранці Російська Федерація завдала ракетного удару по столиці України - Києву. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунало кілька вибухів.

Згодом у Київській міській державній адміністрації дали інформацію та зображення руйнувань, які спричинив цей обстріл.

Під час ранкового обстрілу у Голосіївському районі Києва пошкоджено костел Святого Миколая.