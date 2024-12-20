У Києві пролунали вибухи через ракетний удар, працює ППО

У Києві вранці 20 грудня пролунали вибухи через російську ракетну атаку. У столиці триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київського міського голову Віталія Кличка .

Вибухи у Києві пролунали близько сьомої години ранку.

Перед тим військові інформували про фіксацію швидкісної цілі, яка рухалася у бік Києва. Згодом стало відомо про ще оду - за таким самим маршрутом.

"У Києві працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в заяві мера столиці у Telegram.

Крім того, у Києві пролунали пізніше ще вибухи.

"Фіксується ще одна ціль через Чернігівську область. Курс - Київ!", - розповіли в Повітряних силах.

Близько 07:11 у Києві пролунав ще вибух, який був досить сильним. Після цього було чути ще щонайменше три вибухи пізніше.

Пізніше військові розповіли про балістичну ракету, яка рухалася з півночі у бік столиці.

Крім того, про роботу ППО розповіли також у Київській області через дану ракетну атаку. Про це передали в Київській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про наслідки

Як розповів мер столиці, у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети палають авто.

"Екстрені служби прямують на місце", - додав міський голова.

Пізніше Кличко розповів про виклик медиків у Голосіївській район Києва.

Як розповів пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, уламки ракет виявлені у столиці також у Дніпровському районі - вони влучили у недобудову.

Інформація щодо постраждалих та характеру руйнувань уточнюється, додали в адміністрації.

Пізніше Кличко розповів, що у Києві вже відомо про одного потерпілого - у Голосіївському районі.

"Медики надають допомогу на місці", - додав мер.

Також у КМВА розповіли, що у Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків, за попередніми даними, є загоряння в будівлі.

Кличко також розповів про падіння уламків на дах будинку в Дніпровському районі столиці. Мер підтвердив дані щодо пожежі в Соломʼянському районі.

У Києві згодом стало відомо про ще одного потерпілого. Як розповів Кличко, це - у Голосіївському районі, і постраждалого вже госпіталізували.

Комбінована повітряна атака

Раніше повідомлялося, що з вечора російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе. У Києві, зокрема, через дронову атаку двічі оголошували повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про падіння уламків БПЛА противника у Деснянському районі.

Також столична влада розповіла, що усі дрони ворога, які загрожували Києву, були збиті ППО.

Вже вранці по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку, зокрема через зліт МіГ-31К у РФ.