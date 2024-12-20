По Украине распространяется тревога из-за угрозы дронов: где предупреждают об опасности

Российская армия вечером 20 декабря снова запустила по территории Украины дроны-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога уже объявлена в ряде областей
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны движутся из северных и восточных областей. Группа российских ударных дронов наблюдается в Черниговской и Сумской областях.
Где замечены "Шахеды"
Также в Воздушных силах предупредили об угрозе авиационного ракетного удара в Сумской области.
Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Сегодня утром Российская Федерация нанесла ракетный удар по столице Украины - Киеву. После объявления воздушной тревоги в столице прозвучало несколько взрывов.
Впоследствии в Киевской городской государственной администрации дали информацию и изображения разрушений, которые вызвал этот обстрел.
Во время утреннего обстрела в Голосеевском районе Киева поврежден костел Святого Николая.
Больше об атаке на Киев и ее последствиях - в материале РБК-Украина.
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