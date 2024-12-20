Ракетний удар по Києву: з'явились фото наслідків обстрілу

Зранку, 20 грудня, росіяни вдались до ракетної атаки на Київ. Внаслідок обстрілу падіння уламків фіксують у низці районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Станом на зараз відомо про падіння уламків у:

Голосіївському районі - пошкоджені офісна будівля, газова труба й дорожнє покриття. Сталось загоряння п'яти автомобілів;

- пошкоджені офісна будівля, газова труба й дорожнє покриття. Сталось загоряння п'яти автомобілів; Дніпровському районі - пошкоджено недобудову;

- пошкоджено недобудову; Солом`янському районі - попередньо загоряння в будівлі;

- попередньо загоряння в будівлі; Шевченківському районі.

Фото: наслідки ракетного удару по Києву (t.me/VA_Kyiv)

"Попередньо, в Голосіївському районі загинула одна людина", - додає КМДА.

Фото: наслідки ракетного удару по Києву (t.me/VA_Kyiv)

Обстріл Києва та області

Російські війська систематично обстрілюють українські території, що створює серйозну загрозу для життя і безпеки цивільного населення. Для атак застосовуються різні типи зброї, серед яких ракетні комплекси, артилерійські системи, дрони, а також керовані авіабомби (КАБ).

Протягом останніх місяців також почастішали нічні атаки під час яких терористи застосовують дрони та ракети.

Сьогодні ж вранці по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К у Росії. Пізніше стало відомо про ракетну атаку на Київ. У столиці пролунала серія вибухів.